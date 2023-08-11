واشنطن تحمل المجلس العسكري في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس بازوم

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 01:18 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تحمّل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، مسؤولية سلامة الرئيس محمد بازوم، وأعضاء الحكومة المحتجزين.

وأضاف بلينكن -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في الدعوة إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر.

وقرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، نشر القوة الاحتياطية التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستورى فى النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.

وشهدت النيجر انقلابا عسكريا على السلطة الحاكمة، في 26 يوليو الماضي، حيث تمت إقالة رئيس النيجر محمد بازوم، وإغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وتعليق العمل بالدستور.