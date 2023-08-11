الولايات المتحدة تسجل عددا غير مسبوق لحالات الانتحار

أظهرت بيانات حكومية أمريكية، الخميس، أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل لمستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة في 2022، إذ ارتفع وفقاً للتقديرات إلى أكثر من 49 ألفاً بزيادة 2.6% عن العام السابق.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن أكثر من نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة في 2022 تضمنت أسلحة نارية.



وعن معدل الانتحار لعام 2022 إلى 14.9 حالة وفاة لكل مائة ألف شخص، وهو ما يزيد 5% عن المستوى القياسي السابق الذي سجل في 2018 وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص.



وأوضح مركز السيطرة على الأمراض أن الوفيات الناتجة عن الانتحار ارتفعت من 48183 في 2021 إلى ما يقدر بنحو 49449 وفاة في 2022.