ضبط 20 طن قمح قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية بكوم حمادة.

وأسفرت عن ضبط 20 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 قام أحد الاشخاص بتجميعهم كسلعه استراتيجيه لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و تم التحفظ علي الكميه المضبوطه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.