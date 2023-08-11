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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 20 طن قمح قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية  بكوم حمادة.

وأسفرت عن ضبط 20 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 قام أحد الاشخاص بتجميعهم كسلعه استراتيجيه لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و تم التحفظ علي الكميه المضبوطه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

أعمال توريد القمح البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة البيع بالسوق السوداء مديرية التموين والتجارة الداخلية