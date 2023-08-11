إصابة طفل سقط من الطابق الثاني بمنزل أسرته في الشرقية

أصيب طفل اليوم الجمعة، باشتباه كسر بالفقرات القطنية إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل أسرته بمدينة القرين وتم نقله إلى مستشفى القرين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول الطفل عبدالرحمن و11 سنة مقيم ببندر مدينة القرين مصابًا باشتباه كسر بالفقرات القطنية.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل أسرته وتم تقديم الإسعافات الأولية له وتحويله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.