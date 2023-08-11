اعتماد اللوائح المالية ولجان للفصل بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اعتماد اللائحة المالية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي للجامعة وذلك بعد الانتهاء من إعدادها بواسطة عدداً من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال.

جاء ذلك علي هامش رئاسة "السعيد" اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والدكتورة ميرفت الديب الاستاذ بكلية التربية جامعة بنها وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر، والدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، و المهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور وعبر تقنية الـTeams الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

وأشار "السعيد" إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات منها : قبول استقالة الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية من عضوية مجلس الأمناء ورفعها الى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لإتخاذ اللازم بشأنها، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية وقاعدة عدم تعارض المصالح بين مهام منصبه الجديد وعضويته في المجلس.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أنه تقرر أيضا تشكيل لجان تسليم وتسلم بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية وذلك لتولي مهام الفصل في بعض الأمور المعلقة بين الجامعتين، والعمل على تطبيق إجراءات مالية وإدارية منضبطة.

كما وافق المجلس خلال جلسته على البدء فى إجراءات تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل، وكذلك الموافقة على البدء فى إعلان عن التعاقد في وظيفة مدير الأمن الإداري بالجامعة ممن لديه الخبرة في هذا المجال.