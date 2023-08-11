نقل 5 مصابين في مشاجرة لمستشفى ههيا المركزي بالشرقية

استقبل مستشفى ههيا المركزي صباح اليوم الجمعة، 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد إثر نشوب مشاجرة بناحية شارع السوق القديم وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من: هبة ال ع 45 سنة ربة منزل مقيمة بمركز ههيا مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس ومحمد إ إ 34 سنة مقيم بمركز ههيا مصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى وروحية ع أ 34 سنة ربة منزل مقيمة بمركز ههيا مصابة بكدمة بالظهر وكريم أ ح 17 سنة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس والسيد ر ال 18 سنة مصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية إصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بناحية شارع السوق القديم بمركز ههيا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.