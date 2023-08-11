بالأسماء.. إصابة 19 شخصا في حادثي انقلاب سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

أصيب 19 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادثي سير على الطرق المؤدية لمحافظة مطروح، الأول انقلاب سيارة نصف نقل بالكيلو 33 بطريق الإسكندرية مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام، والثاني انقلاب سيارة ميكروباص على ذات الطريق وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي.

واستقبل مستشفى مطروح العام، 12 مصابًا إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون: حازم محمد فهيم 19 سنة مصاب باشتباه pc وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، ابراهيم محمد فهيم 18 سنة مصاب بجروح وكدمات، محمد حسن محمود 16 سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليمني وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، فارس عبدالعزيز زقزوق 15 سنة مصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقه، شريف محمد كمال 17 سنة مصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقه، محمد حسام العراقي 23 سنة مصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم والوجه، ويوسف حسام العراقي 13 سنة مصاب بجروح وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه pc، حسام اسامه الماحي 17 سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليسري وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، السيد محمد عامر 38 سنة مصاب بجروح وكدمات، مصطفي عبدالعظيم عامر 19 سنة مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، اسلام محمد عبدالهادي 24 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد فتوح نوار 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وحالتهم العامة مستقرة.

فيما أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح، ونقلهم لمستشفى العلمين النموذجي.

المصابون: هم رضا شحاته صبحي ٥٧ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، سعاد محمد عبداللطيف ٤٢ سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، حنان شحاته صبحي ٤٥ سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد شعبان عبدالغفار ١٣ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ساره شعبان عبدالغفار ٢٥ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هناء شحاته يونس ٣٠ سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مني شحاته يونس ٣٣ سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.