«الأرصاد»: الطقس غير مناسب للتنزه في شواطئ المتوسط.. ومتاح للصيد والملاحة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس في فترة النهار سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لافتةً إلى أنه سيكون شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية بجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد نهارا، لكنه أقل حدة من الأيام الماضية.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سيحدث انخفاض في درجات الحرارة ونشعر به في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، بحيث تكون الأجواء معتدلة الحرارة على معظم الأنحاء في شمال البلاد وشمال الصعيد، كما يبدأ نشاط للرياح في معظم المحافظات بعد فترة المساء، حيث يساعد بشكل كبير على عدم إحساسنا بنسب الرطوبة في فترة الليل، ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط مثل العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، حيث ستتراوح سرعات الرياح ما بين 40 إلى 50 كم، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع في الأمواج ما بين 2 إلى 2.5 متر، وبالتالي يجب أن يحذر المصطافين لأن البحر لن يكون مناسبا لأعمال التنزه، لكن لا مشكلة من أعمال الصيد والملاحة البحرية.