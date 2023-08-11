لجنة الحكام تنتظر إخطار فيفا باسم المحاضر الدولي لمعسكر النخبة

تترقب لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة تلقي إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يتضمن اسم المحاضر الدولي الذي سيشارك في معسكر حكام النخبة المصريين، المقرر إقامته أواخر الشهر الجاري. وعلمت “البوابة” أن لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعتزم تكليف أحد محاضري الحكام المعتمدين لديها، لتولي إلقاء محاضرات لحكام النخبة المصريين خلال المعسكر المقرر إقامته خلال الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس الجاري.

وشهدت الساعات الماضية توارد أنباء عن احتمالية تكليف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق والمحاضر الدولي للحكام بتولي مهمة إلقاء المحاضرات لحكام النخبة المصريين خلال معسكرهم المنتظر الشهر الجاري. ومن المقرر أن يشهد معسكر حكام النخبة مشاركة الحكام الدوليين والحكام المرشحين لدخول القائمة الدولية، على أن تُجرى على هامش المعسكر الاختبارات الخاصة بالقائمة الدولية للحكام لعام 2024، تمهيدا لإرسال القائمة الدولية الجديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بحد أقصى قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وفي سياق آخر انتهى الأربعاء الماضي معسكر حكام كرة الصالات والذي أقيم خلال الفترة من 7 وحتى 9 أغسطس الجاري، وذلك في مستهل فترة إعداد الحكام للموسم الجديد