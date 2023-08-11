وزير الري يلتقي عددًا من المنتفعين ورؤساء الروابط بالبحيرة ويستمع لطلباتهم واقتراحاتهم

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عددًا من المنتفعين ورؤساء الروابط، وذلك في إطار زيارته لمحافظة البحيرة.

واستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم والمعنية بطلب تطهير بعض المساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة عليها من بعض الأهالى، والشكوى من حالة مواسير وطلمبات الري المطور ببعض الأراضى الزراعية وطلب الإسراع بإيجاد حلول لهذه المساقي ومحطات الطلمبات.

وأعرب المزارعون عن استحسانهم لدعوتهم من قبل الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة، متقدمين بالشكر للوزير على هذا النهج الجديد.

واستمع الدكتور سويلم إلى كل الطلبات والمقترحات، موجها لقيادات مصلحة الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات والشكاوى ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت، والتوجيه لقطاع تطوير الري بعرض موقف عمليات تطوير الرى التى يشتكى منها المنتفعين، مع سرعة حسم موقف محطات الري المطورة والمساقي الخاصة بها بمحافظة البحيرة وخاصة بمنطقة ري المحمودية.

كما وجه للتفتيش الفني بالوزارة بدراسة الشكوى المقدمة من أحد المنتفعين بخصوص التعديات على إحدى المساقى الخصوصية بكفر الدوار، وشكوى أخرى من أحد المزارعين بعدم وصول مياه الرى بشكل كافى لأرضه الزراعية بمركز أبو حمص .

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى على الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الاحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاواهم .

وعلى صعيد آخر من تفقد الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة والتقى بالعاملين بالإدارة، إذ أكد على ضرورة مواصلة رفع حالة الاستنفار الحالية لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات، والعمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين، مشيرًا إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.

ووجه الدكتور سويلم بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع.

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