طبيب أسنان مصري ضمن أفضل 100 متخصص على مستوى العالم

اختار الاتحاد العالمي لطب الأسنان في مؤتمره الدولي الذي انعقد في جزيرة سردينيا الإيطالية، الطبيب المصري حازم عزت البرى ضمن أفضل ١٠٠ متخصص فى طب الأسنان على مستوى العالم.

وأثنى الأطباء الأكاديميون المسؤولين عن التقييم واختيار الأطباء المرشحين لهذه القائمة القصيرة، على مهارة الطبيب المصري، وباقى القائمة التى تضم 99 آخرون، لما يمتلكونه من كفاءة ومهارة طبيبة بارزة، جعلتهم فى تلك القائمة القصيرة المميزة عالميًا.

فعاليات المؤتمر الدولي لطب الفم والأسنان الذى جاء في دورته الاثني عشر، من تنظيم جمعية أطباء الأسنان الإيطالية، وبحضور نخبة من أفضل أطباء الأسنان من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور حازم البري، إنه سعيد بتشرف مثل مصر الحبيبة فى مثل هذا المحفل الطبى العالمي، مضيفًا: أشعر بالفخر على مستوى التعليم والتدريب الذى حظيت به فى بلدى، حتى جعلنى أصل إلى تلك المكانه الرفيعة، مهديًا هذا التكريم إلى كل أصحاب الفضل عليه.

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