غدا.. سينما الهناجر تعرض 4 أفلام ضمن عروض نادي السينما المستقلة

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء السبت 12 أغسطس عروض "نادي السينما المستقلة" التى ينظمها المركز القومى للسينما، في الخامسة مساء غد السبت.

وتعرض أفلام: "حكاية من الزمن الجميل" للمخرج سعيد شيمي، والفيلم التسجيلى القصير "مذكرات المدينة الخالية"، والفيلم الروائى القصير "طوفان نوح" للمخرج محمد حافظ، والفيلم الروائي القصير "المكتوب" للمخرج ياسر سعيد.

يعقب عرض الأفلام ندوه يديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني أحمد سعد الدين، ويشارك فيها مدير التصوير سعيد شيمى، واللواء أركان حرب محمد عبد القادر، والناقد الفني أحمد النبوي، وصناع الأفلام.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.