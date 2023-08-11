دونيتسك: مقتل شخص وإصابة آخر جراء قصف أوكراني للمنطقة 50 مرة

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 10:47 ص

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، مقتل شخص وإصابة آخر جراء قصف أوكراني لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت البعثة عبر قناتها على تطبيق تليجرام، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 50 مرة، مستخدمة في ذلك قذائف مدفعية من عيارات 155 ملم و152 ملم، وقذائف عنقودية وقذائف صواريخ متعددة الإطلاق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.