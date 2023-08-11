أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 10:37 ص

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الجمعة 11، وفق آخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سجل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 33.84 جنيه للشراء و33.98 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.26 جنيه للشراء و39.44 جنيه للبيع.

فيما بلغ الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.16 جنيه للشراء و35.32 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.49 جنيه للشراء و21.59 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

شهدت أسعار الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء، و،8.25 جنيه للبيع.

ثبت سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع،

وسجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وتباين سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه في سوق الصرف المصري بشكل ملحوظ.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.18 جنيه الشراء، و100.64٠ جنيه للبيع

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100 للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.