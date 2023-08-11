اليوم.. افتتاح معرض "مسيرتي" للفنان مجدي خضير بالهناجر

تستضيف قاعة العرض بمركز الهناجر بساحة دار الأوبرا مساء اليوم الجمعة 11 أغسطس، معرض "مسيرتى" للفنان مجدى خضير.

يضم المعرض 60 لوحة بخامات الرصاص والباستيل والأكليرك والزيت والطرق على النحاس.

يفتتح المعرض الفنان الكبير خضير البور سعيدى فنان الخط الشهير وشقيق الفنان مجدى خضير.

ويقول الفنان مجدى خضير عن معرضه: "هذا المعرض يضم الكثير من أعمالى التى نفذتها فى فترات متباعدة من حياتى ولهذا وقع اختيارى على عنوان "مسيرتى"، ولفت إلى أنه عاشق للخط العربى والفن التشكيلى منذ طفولته، حيث بدأ الرسم على الحوائط والجدران وعلى الأسفلت واشتهر بذلك منذ الصغر.

وتابع: "صقلت موهبتي بالتحاقى بالتربية الفنية وحققت الكثير من أمنياتي عقب التخرج، وأحمد الله أننى نشأت فى عائلة فنية فى بور سعيد الباسلة لأن هذا ساعدنى كثير فى بداية الطريق".

الفنان مجدي خضير، من مواليد بور سعيد تخرج فى كلية التربية الفنية عام 1981، وحاصل على دبلوم الخط العربى ودبلوم التخصص فى الخط والتذهيب، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين ونقابة الخط العربى، أقام العديد من المعارض الشخصية.

كما شارك فى الكثير من المعارض الجماعية فى كل من مصر والسعودية والإمارات، وله مقتنيات فى عدة جهات فى لندن وباريس وأمستردام والسعودية والإمارات.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 أغسطس الجارى.

IMG-20230810-WA0082

IMG-20230810-WA0081

IMG-20230810-WA0080