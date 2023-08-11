رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه يحضران نهائي البطولة العربية

غادر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه المهندس خالد الدرندلي القاهرة قبل ساعات، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم.

ووجه الاتحاد العربي الدعوة لرئيس اتحاد الكرة المصري ونائبه لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتي ينتظر أن يتم خلالها انتخاب نائب لرئيس الاتحاد العربي عن دول عرب آسيا.

ومن المنتظر أن يحضر الثنائي علام الدرندلي على هامش تواجدهما في السعودية المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، البطولة العربية للأندية، وهي المباراة المقررة إقامتها مساء غد السبت، وتجمع فريقي الهلال والنصر السعوديين.

وشهدت البطولة العربية للأندية مشاركة فريق مصري وحيد ضمن الأدوار النهائية للبطولة التي استضافتها السعودية، وهو فريق نادي الزمالك، والذي ودع منافسات البطولة من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة، خلف فريقي الشباب والنصر السعوديين، حيث احتلا صدارة ووصافة المجموعة على الترتيب.

وتعد النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية نسخة استثنائية، بعدما تقرر رفع قيمة الجائزة المالية لبطل المسابقة إلى 6 ملايين دولار.