فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون للتحضير لمعسكر المنتخب

يعقد البرتغالي روي فيتوريا هذا الأسبوع، اجتماعا مهما بجهازه المعاون، يناقش فيه خطة التحضير لمعسكر المنتخب المقبل، والذى يتخلله مواجهتى اثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا، وتونس وديًا.

ومن أهم الملفات التي يحسمها فيتوريا في الاجتماع المقبل، موعد إعلان القائمة، وعدد اللاعبين المنضمين، والاستقرار على المحترفين المستدعين للمعسكر، وكذلك موعد انطلاق المعسكر ومكانه بشكل نهائي.

واستقر المدير الفني للمنتخب الوطني على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة، بعدما كانت الإسكندرية الأقرب لاستقبال المعسكر بسبب انشغال استاد القاهرة ببعض الإصلاحات، وقرر الجهاز الفني للمنتخب إقامة المعسكر في القاهرة، على ملعب آخر بخلاف استاد القاهرة، على أن يحتضن مباراتي إثيوبيا الرسمية في التصفيات وتونس الودية.

ويسعى البرتغالى روى فيتوريا لإنهاء مرحلة التصفيات بشكل يليق بالمنتخب الوطنى، من خلال مباراة إثيوبيا الرسمية وتونس الودية، حتى يتفرغ بعدها للتركيز على تصفيات كأس العالم.

كما بدأ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم فى البحث عن وديات خلال شهر أكتوبر المقبل؛ إذ طلب البرتغالى روى فيتوريا توفير وديتين خلال هذا المعسكر، ويتواصل الجهاز الإدارى بالتنسيق مع اتحاد الكرة لخوض وديتين خلال تلك الفترة استعداداً لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.