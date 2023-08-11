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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الهندية تعلن مقتل باكستاني حاول التسلل عبر الحدود

قوات الأمن الهندية
قوات الأمن الهندية
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 أعلنت قوات الأمن الهندية مقتل مواطن باكستاني حاول التسلل عبر الحدود الهندية-الباكستانية.
وقالت قوة أمن الحدود الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية اليوم الجمعة- إنه تم إطلاق الرصاص على المتسلل بعد أن تم رصده من قبل قوات الأمن في وقت مبكر من صباح اليوم بمنطقة "تارن تاران" في إقليم البنجاب وهو يحاول دخول الأراضي الهندية.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022، قتل أفراد قوة أمن الحدود الهندية على حدود البنجاب متسللين باكستانيين اثنين وصادروا 22 طائرة من دون طيار تم إرسالها عبر الحدود و316 كيلوجراما من المخدرات.

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