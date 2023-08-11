اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90% للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد الجمعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد في أسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33 للعظمى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 23، وعلى شمال الصعيد 36 والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 29 درجة.