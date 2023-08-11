"خطة كيوبيد" ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح بالسلام

تشهد قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحي "خطة كيوبيد"، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية بالدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض.

"خطة كيوبيد" إنتاج فرقة المسرح الحديث، بقيادة الفنان القدير محسن منصور، التابعة للبيت الفني للمسرح.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: عبدالمنعم رياض، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبدالمجيد، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، مساعد مخرج دعاء حسين، ومخرج منفذ نور محيي فهمي، وإخراج أحمد فؤاد.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.