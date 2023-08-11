بالأسماء.. إصابة 13 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق العلمين وادي النطرون

أصيب 13 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 35 على طريق العلمين وادي النطرون، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 13 شخصا بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العلمين وادي النطرون.

المصابون:

1_ ضحى هاني عبدالعاطي 9 سنوات، القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

2_ مروه عمروسي عبدالرحمن 4 سنوات، القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

3_ استبرق محمود ثابت 13 سنة، القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

4_ محمود ثابت محمود 57 سنة، القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

5_ عبدالرحمن هاني عبدالعاطي 16 سنة، القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

6_ مريم عصام الخولي 16 سنة، القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

7_ حمزة عصام الخولي 5 سنوات، القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

8_ رقية هاني عبد العاطي 20 سنة، القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

9_ عمر خالد الحصري 19 سنة، البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

10_ أشرف طاهر منصور 57 سنة، الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

11_ صلاح محمود ثابت 28 سنة، القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

12_ أويس صلاح محمود 5 شهور، القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

13_ هند محسن رفعت 25 سنة، القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.