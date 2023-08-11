خالد الغندور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، موعد إعلان مجلس إدارة الفريق الأبيض، عن الصفقات الجديدة، في ظل أزمة إيقاف القيد الذي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وأكد خالد الغندور، في تصريحات عبر فضائية “الزمالك”، أن الزمالك لن يستطيع جلب أي صفقة جديدة قبل 15 أو 20 يوم، لأن النادي يعمل حاليًا حل مديونياته وحل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين.

وأشار الغندور، إلى أن الزمالك سوف ينهي أزماته في نهاية شهر أغسطس الجاري، وسيبدأ بعد ذلك في الإعلان صفقاته الجديدة، حيث سيكون هناك 14 يومًا على غلق باب القيد.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.