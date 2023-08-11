إعلامي يفجر مفاجأة: بيراميدز يترقب موقف شيكابالا مع الزمالك

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن مفاوضات نادي بيراميدز، مع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور، رئيس النادي السابق.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة: «بيراميدز أبلغ شيكابالا أنه ينتظر موقفه من الاستمرار مع الزمالك في الموسم الجديد من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي».

وأكد شبانة أن بيراميدز، يسعى للتعاقد مع شكبابالا، للاستفادة من خبرات اللاعب، خاصة وأن النادي يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، وأشار شبانة أن بيراميدز على أتم الاستعداد للتعاقد معه في حالة رحيله عن الزمالك في الفترة المقبلة.

واتهم مرتضى منصور، شيكابالا، بتحريض اللاعبين على التمرد وعدم خوض التدريبات بسبب المستحقات المالية المتأخرة، فضلا عن التخلف عن حضور الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وجاء رد شيكابالا ببيان مطول، أكد خلاله على وصف مرتضى منصور برئيس النادي السابق.