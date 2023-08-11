بالصور.. رفع 2600 حالة إشغال بقطاع هضبة الأهرام في الجيزة

شنت محافظة الجيزة من خلال قطاع حدائق الأهرام التابع لحي الهرم، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، مع تخفيض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل مع الالتزام الكامل باستخدام المصابيح الليد الموفرة للطاقة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد 2600 حالة إشغالات من الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظه على النظام والانضباط وتمت الحملة بشارعي: "شوارع الضغط العالي وشوارع العشرين وشارع الجيش وشارع الثروة المعدنية "وتم خلال الحملة رفع معدات واستندات وكراسي ودراجات بخارية وشاشات عرض وشيش وثلاجات.



وذلك بمتابعة وإشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، مصطفى عبد العليم نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام وذلك بتواجد كافة الإدارات المعنية وشرطة المرافق.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين.