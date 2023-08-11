فرنسا تؤكد دعمها الكامل لنتائج قمة الإيكواس بشأن النيجر

أكدت فرنسا دعمها الكامل لجميع النتائج التي خلصت إليها القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مساء يوم الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا بشأن الأحداث الأخيرة في النيجر.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنه اجتمع رؤساء بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا - بيساو ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوجو في قمة استثنائية للإيكواس، بحضور وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، وأكدوا عزمهم على تحقيق استعادة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر، وكذلك الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب محمد بازوم وعائلته.

وجاء في البيان أن: "فرنسا تؤكد مجددًا إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب التي تشهدها النيجر، وأيضا احتجاز الرئيس بازوم وعائلته".

وكان عمر تواري رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد أكد مساء يوم الخميس، أن المنظمة قررت نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.

يأتي ذلك عقب تصريحات أكد خلالها الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن المجموعة التي يتولى رئاستها لا تستبعد أي خيار بشأن الوضع في النيجر، "بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير"، وذلك في ختام قمة "إيكواس" بالعاصمة النيجيرية أبوجا لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.