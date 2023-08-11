وزيرة الداخلية البريطانية تأمر بالقبض على مرتكبي هجوم شارع أكسفورد

قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، يوم الخميس إن الشباب المسؤولين عن الاضطرابات التي وقعت في شارع أكسفورد التجاري بلندن يجب أن "تلاحقهم" الشرطة وتقبض عليهم.

ودعت الوزيرة البريطانية إلى "حبس" زعماء هذه العصابات الذين يعملون وراء الكواليس، وحذرت من أنه لا يمكن السماح للمملكة المتحدة بالغرق في "الفوضى" التي شوهدت في بعض المدن الأمريكية، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتظاهر مئات المراهقين في منطقة "ويست إند" التجارية بعد أن انتشر مقطع فيديو يدعو إلى نهب متاجر المنطقة على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ونشرت وزيرة الداخلية لقطات صورتها الشرطة أثناء قيامها باعتقالات، وقالت: "لا يمكننا أن نسمح لهذا النوع من دعاة الفوضى الذين شوهدوا في بعض المدن الأمريكية، بالنزول إلى شوارع المملكة المتحدة."

وأضافت: "تتمتع الشرطة بدعم كامل لبذل كل ما هو ضروري لضمان حماية النظام العام."

وقال عمدة لندن صادق خان للصحيفة إن المشاهد "غير مقبولة على الإطلاق" وأن "تحقيقات الشرطة مستمرة".

واضطرت شرطة العاصمة إلى إطلاق عملية حماية للمتاجر في منطقة ويست إند ومن بينها شارع أوكسفورد للتسوق المشهور عالميًا.

كما تم نشر "عدد كبير" من ضباط الشرطة وصدر أمر بإخلاء العديد من الشوارع المزدحمة.

كما أغلقت بعض المتاجر أبوابها بينما كانت مجموعات من الشباب تنتشر في المنطقة بعد الإعلان عن بدئهم في "سرقة المتاجر" على موقعي "تيك توك وسناب تشات".