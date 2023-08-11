إدارة خاركوف: القوات الروسية باتت على مشارف مدينة كوبيانسك

أكد فيتالي جانشيف رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركوف، تقدم القوات الروسية التي باتت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة كوبيانسك.

وقال جانشيف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم الخميس "إذا كنا نتحدث عن مدينة كوبيانسك نفسها، فإن كوبيانسك أوزلوفايا وكوبيانسك زاورسكولي تعتبران الضفة اليسرى لنهر أوسكول وهذه بالفعل تعتبر ريف مدينة كوبيانسك: قرية كوتشيروفكا، وقرية بيتروبافلوفكا. وأفيدكم بأن مواقعنا أضحت قريبة جدا من هذه القرى".

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للطرق الواقعة على مقربة من قرية أولشاني، حيث تمكنت القوات المسلحة الروسية في الفترة الأخيرة من تحسين مواقعها هناك، وأكد أن السيطرة على هذه الطرق ستؤدي إلى تحسين الخدمات اللوجستية بشكل جدي وملموس.

وقال جانشيف: "أنا متأكد من أنه في المستقبل القريب، ستتم تهيئة الخطوط الأمامية من أجل شن هجوم شامل واسع النطاق باتجاه خاركوف".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت يوم الثلاثاء الماضي إن الجيش الروسي حرّر 5 بلدات أخرى في مقاطعة خاركوف.