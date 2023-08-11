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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية اللبنانية: سنطرح ملف اللبنانيين المفقودين والمعتقلين بسوريا مع الأمين العام للأمم المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها ستطرح ملف اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإدراجه ضمن أعمال "المؤسسة المستقلة" التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 يونيو الماضي والتي تُعنى بالمفقودين والمخفيين قسريًا في سوريا بعد عام 2012.
وأضافت الوزارة في بيان لها يوم الخميس، أنها تسلّمت كتابًا من وزارة العدل يتضمّن التقرير الذي أعدته "لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية"، والذي وجه في العام 2008 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسريًا فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة.

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