تعرف على بعثة المنتخب المصري للكاراتيه بالبطولة الإفريقية بالمغرب

يستعد المنتخب المصري للكاراتيه، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 21 أغسطس الجاري في دولة المغرب.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في المغرب الدكتور سامح الشبراوي طنطاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتضم قائمة المنتخب 27 لاعبًا وهم: آدم أحمد في كاتا فردي ناشئين، أسامة الشربيني كاتا فردي شباب، علي صلاح الدين كاتا جماعي شباب، زين الدين محمد كاتا جماعي شباب، عبد الرحمن أحمد كاتا جماعي شباب، كريم وليد صلاح الدين كاتا فردي رجال، زياد محمد كاتا جماعي رجال، عبد الرحمن هشام كاتا جماعي رجال، مصطفى محمد الغباشي كاتا جماعي رجال”.

بالإضافة إلى كلًا من: ”معاذ أحمد وزن 52 ك، عبد الله علي وزن 57 ك، آدم أحمد وزن 63 ك، أحمد نادر وزن 70 ك، فؤاد غالب وزن +70 ك، سامر محمود وزن 55 ك، ياسين فرحات وزن 61 ك، أحمد سامح وزن 68 ك، يوسف هاني وزن 76 ك، عمر عثمان وزن +76 ك، عمرو علاء حسين وزن 60 ك، علي محمد الصاوي وزن 67 ك وجماعي، عبدالله ممدوح وزن 75 ك وجماعي، يوسف عماد وزن 84 ك وجماعي، طه طارق وزن +84 ك وجماعي، عبد الله هشام جماعي، أحمد رجب جماعي، عمر أشرف جماعي”.

ويحضر الثنائي محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه، اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي ستقام على هامش البطولة الأفريقية بالمغرب.

والتقى محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، مع لاعبي المنتخب المصري للكبار والشباب والناشئين قبل السفر لخوض منافسات البطولة، وقدم لهم الدعم والمساندة والتحفيز وطالبهم بتحقيق النتائج والميداليات المتنوعة ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل والبطولات الرياضية المختلفة.

من جانبه، أكد محمد الدهراوي أن لاعبي منتخبنا الوطني جاهزون لحصد العديد من الميداليات المتنوعة في البطولة الأفريقية.

أضاف أن مجلس الإدارة حرص على تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التربع على منصة التتويج.