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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس ساحل العاج: «إيكواس» قررت بدء تدخلها العسكري في النيجر في أقرب وقت

رئيس ساحل العاج
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا
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أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ بأقرب وقت ممكن لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال واتارا في تصريح لوكالة فرانس برس إن "رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن".


هذا، وقد قررت "إيكواس" نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النجيري المخلوع محمد بازوم للسلطة. هذا وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، ومن جهته، ويقول بازوم إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

رئيس ساحل العاج إيكواس النيجر بدء تدخلها العسكري