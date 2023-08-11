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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 قرارات من النيابة ضد لص المشغولات الذهبية بالأزبكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالأزبكية اليوم بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى المساكن بدائرة القسم، كما طالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
ونجح رجال المباحث فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي) من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

3 قرارات من النيابة الحالة الجنائية المشغولات الذهبية