انفجار إطار سيارة تريلا وراء إصابة قائدها في حادث

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول إصابة أحد الأشخاص في حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة انفجر الإطار الأمامي لها مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابها وإصابة قائدها، ولا توجد شبهة جنائية في ذلك .

وعلى الجانب الآخر أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله حول الواقعة.

يذكر أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة تريلا انقلبت ونتج عن الحادث إصابة قائدها جرى نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.