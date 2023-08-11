ads
الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انفجار إطار سيارة تريلا وراء إصابة قائدها في حادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول إصابة أحد الأشخاص في حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة انفجر الإطار الأمامي لها مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابها وإصابة قائدها، ولا توجد شبهة جنائية في ذلك .

وعلى الجانب الآخر أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله حول الواقعة.

يذكر أن  رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق الأوسطي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة تريلا انقلبت ونتج عن الحادث إصابة قائدها جرى نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.


وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أعلي الطريق الاوسطي أجهزة الأمن الاستعلام عن الحالة الصحية