بعد إصابته بالصليبي.. 5 حراس على مائدة ريال مدريد لتعويض غياب كورتوا بينهم اسم عربي

صدمة قوية تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني في الساعات القليلة الماضية، بإصابة حارس مرمى الفريق الأول تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن الملاعب لمدة طويلة لا تقل عن 8 أشهر، ليفقد الملكي حارسه الأساسي في الموسم الجديد 2023-2024.

كورتوا، يعتبر أحد أفضل حراس المرمى على مستوى العالم في الوقت الحالي، لكن غيابه عن الريال سيؤثر كثيرًا على نتائج الفريق في ظل الاعتماد على الحارس البديل، الأوكراني أندريه لونين، ما يدفع إدارة النادي الإسباني للبحث عن حارس بديل للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليبدأ الميرينجي برئاسة فلورنتينو بيريز في الدخول في الميركاتو الصيفي الحالي من جديد من أجل إيجاد بديل كورتوا في ظل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، غدًا الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023.

كورتوا

وتستعرض «البوابة نيوز»، أبرز 5 حراس مرشحين لتعويض فترة غياب كورتوا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى وذلك في تدريبات ريال مدريد، اليوم الخميس.

1- دي خيا

ويعد الحارس الإسباني، دافيد دي خيا، أبرز المرشحين لحماية عرين ريال مدريد خلفًا للبلجيكي تيبو كورتوا في موسم 2023-2024، حيث يعد لاعبًا حرًا في الصيف الحالي، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد رحلة طويلة داخل قلعة مسرح الأحلام أولد ترافورد استمرت لـ12 عامًا، إذ انتهى عقده مع الشياطين الحمر ولم يتوصل الطرفان لتجديد عقد حارس منتخب إسبانيا.

دي خيا

ويعتبر دي خيا خيارًا سهلًا، بالنسبة لرئيس الملكي بيريز، حيث لم تكلف الصفقة خزائن النادي سوى راتبه فقط، كما أن صحيفة «آس» الإسبانية، أوضحت أنه من الممكن أن يتحرك ريال مدريد في وقت قريب للتعاقد مع حارس اليونايتد السابق، الذي يريد تحقيق أمنيته بالانتقال للوس بلانكوس، الحلم الذي طال انتظاره لمدة 8 سنوات.

2- ياسين بونو

ومن أقوى الترشيحات على مائدة الريال لتعويض مدة غياب كورتوا، الحارس المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية الإسباني، الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق إنجاز عربي وأفريقي تاريخي غير مسبوق، ببلوغ نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، واحتلال المركز الرابع ضمن كبار المونديال.

بونو

وتألق بشكل ملفت للأنظار مع منتخب المغرب في الفترة الأخيرة، فضلًا عن مساهمته في حصد إشبيلية لقب الدوري الأوروبي 2023، وقد يرغب بونو في الرحيل عن الفريق الأندلسي لخوض تجربة جديدة مليئة بالتحديات على مستوى البطولات المختلفة بارتداء قميص الملكي ليتخذ خطوة أكبر في مسيرته الكروية.

3- كيبا

ومن ضمن الخيارات للميرينجي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، كيبا أريزابالاجا، الذي ربما لن يمانع ناديه في بيعه للريال في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن الصفقة بالتأكيد ستكلف خزائن النادي الإسباني، الكثير ليعوض البلوز المبلغ الذي اشتروه به مقابل 80 مليون يورو قادمًا من أتلتيك بلباو في عام 2018.

كيبا

الحارس الإسباني مهدد بخسارة مكانه في التشكيل الأساسي للبلوز في الموسم المقبل، بعد تعاقد النادي اللندني مع روبرت سانشيز من برايتون، ليبدأ الفريق المدريدي في دراسة إمكانية ضم كيبا في الصيف الحالي.

4- نافاس

ويظهر الكوستاريكي كيلور نافاس، كرابع خيارات بيريز في سوق الانتقالات الجاري، ليعيد حارس باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي لقلعة سانتياجو برنابيو مجددًا، في مهمة إنقاذ عرين ريال مدريد بعد إصابة كورتوا.

نافاس

نافاس، عاد منذ أيام للبي إس جي بعد انتهاء إعارته لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي؛ كونه بديلًا للحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ما قد يدفعه للرحيل عن النادي الباريسي، لاستعادة أمجاد تحقيق 3 ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

5- دافيد سوريا

وقد تتجه أنظار مسئولي ريال مدريد نحو دافيد سوريا الذي يحرس مرمى خيتافي منذ عام 2018، كما إنه كان من ناشئي نادي اللوس بلانكوس في فترة سابقة.

دافيد سوريا

وذكرت تقارير في وقت سابق، قبل إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع سوريا، تحسبًا لرحيل لونين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت صحيفة «ماركا» على أن سوريا توصل لاتفاق شخصي مع الريال، بالرغم أن خيتافي مدد عقده حتى عام 2026، ليخطو ريال مدريد خطوة جديدة في إيجاد بديل كورتوا عن طريق دافيد سوريا.