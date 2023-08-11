ننشر أسماء المعينين في الغرفة التجارية بدمياط

أعلن وزير التجارة والصناعة عن أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط، وهم: محمد أحمد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق، محمد صلاح الدين دعدور، نادر أحمد الداجن، علي السيد كيوان، محمد عثمان الحبشي، حسن جلال شنشن، عمرو محمد المكاوي نجيد، محمد محمد مصطفى موسى.

كما سبق وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط حيث فاز كلا من: أحمد أبو شامة 1478صوت، وسلامة الجحر 1420صوت، ومحمد فايد 1410 صوت، وأيمن رخا 1407 صوت، ووسام عبد القادر 1357 صوت، وسمير شطا 1304 صوت، ومسعد الرداد 1291 صوت، والسيد شعير 1244 صوت.

وتنافس في الانتخابات ١٥ مرشحًا بالنظام الفردي في تحالفات، حيث أن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم: محمد عبد اللطيف فايد وأيمن يوسف رخا والسيد شعير، وتم رفض كافة الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملا دون استبعاد أيا من المرشحين.

ويذكر أنه بلغ عدد المرشحين 15 مرشحًا لاختيار عدد 8 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وهم: سلامة مسعد التابعي الجحر، أحمد عبده أحمد أبو شامة، أحمد عنتر محمد العطوى، أشرف محمد محمود الحواوشي، السيد عبد الحميد علي شعير، السيد محمد دياب عبد العال، وأيمن يوسف فتحي رخا، حسن الدسوقي حسن البديويهي، سامح أحمد عثمان زناتي، سمير شوقي أحمد شطا، محمد عبد اللطيف حسن فايد، محمد محمد سمير رضا زقطة، مسعد السيد التابعي الرداد، وائل علي حسن المبشر، وسام أحمد عبد القادر أبو العنين.

أرسل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لجنة مشكلة من الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر والدكتور أحمد رجب مدير إدارة الحوكمة ومكافحة العدوى والدكتورإيهاب محمود مدير إدارة الجودة والدكتورة زينب أبو العز عضو فريق مكافحة العدوى للمرور على مستشفيات التحفظ بمحافظة دمياط للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبى والإداري طبقا للاشتراطات الصحية طبقا للقانون والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والمرور على المخازن والتوصية بتلافي المخالفات الموجودة لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى.