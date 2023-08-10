"صبحي" يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن.. صور

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز ومدينة العلمين؛ للوقوف على جاهزية المنشأت الشبابية والرياضية لأهل القرية.

وأشار الوزير إلى أن هذا يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتحقيق متطلبات وتطلعات الإنسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المدينة الشبابية الرياضية تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف أولمبي وصالة للأجهزة الرياضية وقاعة لألعاب الأطفال، وكذا ملعب لكرة القدم، وملعب كرة خماسي، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية، وغرفة إسعافات أولية.

رافق وزير الشباب والرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن

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