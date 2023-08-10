وزير الرياضة يتابع استعدادات استضافة مصر البطولة العربية للجودو بالعلمين.. صور

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، على زيارة الصالة المغطاة بمدينة العلمين الجديدة، للتأكد من جاهزيتها وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة العربية لأندية الجودو والتى تستضيفها مصر فى الفترة من ١٢ حتى ١٨ أغسطس الجاري والتى يشارك فيها أندية ١٢ دولة عربية.

وكان فى استقبال وزير الرياضة محمد يحي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشؤون البطولة، والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

ونوه وزير الرياضة إلى أن مصر باتت قبلة البطولات العالمية والقارية والعربية؛ نظرا للدعم الغير محدود من القيادة السياسية ووضح ذلك كليا فى الاشادات العالمية وثقة الاتحادات الدولية فى اسناد تنظيم كبري البطولات لمصر.



وأوضح صبحي أن مصر قد استضافت في السنوات الخمسة الماضية ما يتجاوز ال ٣٢٠ بطولة مابين بطولات عالم وبطولات قارية وعربية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحية رياضية ضخمة على صعيد المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى امتلاكنا للعديد من الخبرات التنظيمة الكبيرة.

وزير الرياضة يتابع استعدادات استضافة مصر البطولة العربية للجودو بالعلمين

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