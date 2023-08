عقب انتعاشة شباك التذاكر في يوليو.. إصدارات ضعيفة في السينمات خلال أغسطس

عقب الانتعاشة الكبرى التي شهدتها صناعة السينما وانعكست آثارها على إيرادات شباك التذاكر العالمي خلال شهر يوليو الماضي، في أعقاب طرح فيلمي "Barbie" للنجمة مارجو روبي، و"Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان؛ يأتي شهر أغسطس دون أي عناوين كبرى أو منتظرة على غرار الشهر الماضي.

وخلال التقرير التالي، نستعرض أبرز الأفلام المعروضة خلال شهر أغسطس:

Meg 2: The Trench

عقب النجاح الكبير الذي حقق فيلم الإثارة "The Meg" في شباك التذاكر قبل 5 أعوام، متخطيًا حاجز 530 مليون دولار عالميًا، يأتي الجزء الجديد من الفيلم بعنوان "Meg 2: The Trench" من بطولة النجم جايسون ستاثام، ليكمل مغامرات أعماق البحار. تدور قصة الجزء الثاني عندما يكتشف جايسون ستاثام الذي يعمل في مجال الغوص، وجود ديناصور مفترس يعيش في الماء، رغم أنه يدخل ضمن الحيوانات المنقرضة، الأمر الذي يشكل رعبًا وخطرًا شديدًا يستوجب التصدي له.

BLUE BEETLE

ويعتبر فيلم الأبطال الخارقين "BLUE BEETLE" من الأفلام المنتظرة خلال شهر أغسطس، وذلك على خلفية تشابه أحداث الفيلم مع فيلم "سبايدرمان"، ما اعتبره المتابعون ردًا غير مباشر من استديوهات "دي سي" على "مارفل".

تدور أحداث الفيلم، المقرر طرحه في منتصف الشهر الجاري، في إطار من المغامرات والخيال العلمي، حيث يعثر مراهق مكسيكي على خنفساء فضائية تمنحه درعًا يكسبه قدرات خارقة.

ولم تكن إيرادات شباك التذاكر جيدة بالنسبة لاستديوهات "دي سي" خلال النصف الأول من هذا العام، حيث حقق فيلم " The Flash" إيرادات بلغت 268 مليون دولار فقط، فيما بلغت إيرادات فيلم " Shazam! Fury of the Gods" نحو 133 مليون دولار، ما يجعل نسب التفاؤل منخفضة للغاية في شباك التذاكر بالنسبة للوافد الجديد.

GRAN TURISMO: THE MOVIE

وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تستقبل صالات السينما فيلم الدراما والتشويق المقتبس عن أحداث حقيقية " GRAN TURISMO: THE MOVIE" للنجم أورلاندو بلوم.

في إطار من الدراما والحركة، يتناول العمل القصة الحقيقية للاعب محترف بلعبة (Gran Turismo)، والذي استطاع الفوز بالعديد من المسابقات الخاصة، والذي يحصل على فرصة لاختبار مهاراته بشكل حقيقي عندما يدخل في مسابقة ليصبح سائق سيارات سباق محترفا بالواقع. الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ نيل بلومكامب، وتأليف زاك بالين وويل دون، ويشارك في بطولته: ديفيد هاربر، أورلاندو بلوم، دجيمون هونسو، دارين بارنيت، إميلي هارتفورد، آرشي ماديكوي.

THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER

وبعيدًا عن الإثارة والحركة، تستقبل صالات السينما في 11 أغسطس الجاري، فيلم الرعب " THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER"، والذي يحكي الفيلم عن تفاصيل الأحداث الغريبة التي حدثت لطاقم السفينة أثناء محاولتهم النجاة من رحلة المحيط التي فشلت بسبب وجود شخص مرعب على متن السفينة، كانت المفاجأة عندما وصلت السفينة إلى ميناء ويتبي حيث كانت مهجورة دون وجود أي فرد من الطاقم.

Retribution

ويعود النجم ليام نيسون لأفلام الحركة مجددًا بفيلم " Retribution"، المقرر طرحه نهاية الشهر الجاري، وتدور الأحداث في إطار من الدراما والحركة، يكتشف مسؤول تنفيذي في أحد البنوك في طريقه لإيصال أطفاله للمدرسة بوجود قنبلة داخل السيارة، ويصبح عليه قيادتها دون توقف أو استغاثة لتجنب خطر تفجير القنبلة.