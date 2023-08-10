روسيا: بيانات البنك الدولي وصندوق النقد تؤكد فشل نظام العقوبات الغربي ضدنا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم الخميس، بأن البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تؤكد أن نظام العقوبات الذي فرضته الدول الغربية على روسيا فشل في تحقيق النتائج المرجوة.

وقال جالوزين: "من الواضح بالفعل أن العقوبات الغربية ضد بلدنا لم تؤد إلى النتائج المرجوة لأننا لم نسقط في الهاوية، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، بل تظهر البلاد بشكل مقنع إمكانات نموها القوية والمستدامة، وهذا مؤكد من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ".

وتابع: "الرغبة في خنق روسيا من جانب الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى على حساب ازدهار مواطنيها أثبتت أنها أقوى من الفطرة السليمة".

وأوضح أنه يجب أن يكون مفهوما أن القيود التي يفرضها الغرب لا تهدف فقط إلى تقويض الاقتصاد الروسي ولكن أيضا إلى التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر للعمليات التكاملية التي تشارك فيها روسيا بما في ذلك ضمن صيغ كومنولث الدول المستقلة.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والدول الاخرى، أشار إلى أن "التصريحات الصادرة عن الدول الغربية بأنها لا تخطط لعرقلة العلاقات التجارية والاقتصادية بين شركائنا وروسيا لا أساس لها من الصحة".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب يمارس منذ فترة طويلة ضغوطا سياسية وإعلامية مكثفة على الدول الشريكة لروسيا في آسيا الوسطى، ويصر على امتثالها للعقوبات المناهضة لروسيا.

وأضاف "في ظل هذه الخلفية يضطر شركاؤنا إلى توخي الحذر لتجنب المعاملة التعسفية لهم بحجة ما يسمى بالعقوبات الثانوية".

واختتم نائب وزير الخارجية الروسي تصريحاته بأن "الالتزامات التجارية والاقتصادية القائمة بين روسيا وشركائها في المنطقة لا تزال قيد التنفيذ لأنها تلبي مصالح كلا الجانبين".