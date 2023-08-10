قبل يوم من عرضه بمصر.. حظر "Barbie" في الكويت

قبل يوم من وصول الموجة الوردية لمصر، حظرت دولة الكويت عرض فيلم "Barbie" للنجمة مارجو روبي في البلاد، لأنه"يروج لأفكار دخيلة على المجتمع". وفق الجهات الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وكيل وزارة الإعلام رئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية لافي السبيعي، تأكيده حرص اللجنة "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد ويدعو لأفكار دخيلة على المجتمع".

أما في لبنان، فقد قال وزير الثقافة محمد وسام المرتضى من السلطات الرقابية، في بيان ، إن الفيلم يروّج للمثلية والعبور الجنسي، "ويُسوّق فكرة بشعة مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة".

ورغم إعلان سينما " Vox" في لبنان عبر حسابها بموقع فيسبوك اقتراب موعد عرض الفيلم في البلاد، وجه الوزير طلباً إلى الأمن العام اللبناني، وهو الجهة المسؤولة عن الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية المقرر عرضها في لبنان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الفيلم.

كانت عدة دول عربية قد أجلت موعد إطلاق "Barbie" من يوليو الفائت، إلى 31 أغسطس، ثم تراجعت كل من السعودية والإمارات والبحرين عن قرارها لتبدأ بعرض الفيلم في صالاتها اليوم. ومن المقرّر بدء عرضه في مصر ابتداءً من الغد في سينمات "Vox".

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