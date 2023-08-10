رسميًا.. الأهلي السعودي يضم لاعب روما الإيطالي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع مدافع فريق روما الإيطالي، البرازيلي روجر إيبانيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نشر النادي السعودي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعلن من خلاله التعاقد مع إيبانيز، في صفقة انتقال نهائي لمدة 4 سنوات مقبلة حتى صيف 2027.

ولم يذكر الأهلي السعودي مدة أو قيمة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ24 عامًا، ولكن أفادت تقارير صحفية بأن الصفقة كلفت خزائن الإمبراطور 28.5 مليون يورو و3 ملايين أخرى كحوافز و20% من نسبة إعادة بيعه مستقبلًا.

انضم إيبانيز إلى روما في عام 2020 من أتالانتا، معارًا قبل أن ينتقل بشكل نهائي لنادي العاصمة الإيطالية في 2021 مقابل 9 ملايين يورو، ليتوج مع الذئاب بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2022.

وخاض إيبانيز مع روما 149 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع اثنين، قبل إعلان انتقاله لصفوف الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وينضم روجر إيبانيز، لقائمة النجوم العالميين، الذين تعاقد معهم أهلي جدة في الصيف الجاري، وهم، السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي السابق، بالإضافة إلى ضم رياض محرز من مانشستر سيتي، روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، وألان ساينت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فضلًا عن التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة الإسباني السابق.

ويفتتح الأهلي السعودي، غدًا الجمعة، منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي (دوري روشن)، بمواجهة الحزم في الجولة الأولى على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.