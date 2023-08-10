أمين "مصر أكتوبر" بالإسكندرية: العلاقات المصرية الصربية تاريخية وتشهد تقاربا فى كافة المجالات

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بدولة صربيا.

وأوضح حلمي، خلال تصريحات صحفية، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية منذ عام 1908، كما أنها تتميز بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تمتد لأكثر من مائة عام "قرن"، لافتا إلي أن هذا اللقاء يؤكد على مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة فى جميع المجالات.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلي أن العلاقات المصرية الصربية شهدت تطورا كبيرًا خلال الفترة الماضية على المستوي الاقتصادي والتجاري، والسبب يرجع إلي ان الحرب الروسية الأوكرانية ساعدت كثيرًا فى زيادة التعاون بين البلدين، وأصبحت صربيا تعتمد على مصر بشكل كبير فى استيراد العديد المنتجات المصرية، مثل الأسمدة والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلي الفاكهة والخضروات والمنتجات الورقية.

وتابع، أنه على المستوي السياحي أصبحت مصر ثانى أهم مقصد للسياحة الصربية، وتستحوذ على 10% من السياحة الخارجية.

وأضاف المهندس أحمد حلمي، أن السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطورًا كبيرًا وتغيرت كثيرا، وهذا ما شهدنا عندما قام الرئيس في جولاته الخارجية، التي تهدف في فتح آفاق جديدة من التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والتعليمية والصحية والثقافية والتكنولوجية.