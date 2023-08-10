بالفيديو.. رضوى الشربينى تكشف عن سبب غيابها

أطلت الإعلامية رضوى الشربينى، على جمهورها من جديد، على شاشة قناة cbc سفرة، ببرنامجها "هى وبس"، بعد غياب طويل بسبب إجازتها الصيفية والتى قضتها بدول أوروبية، وحرصت خلال الحلقة على الاجابة على أسئلة متابعيها وجمهورها عن سبب غيابها المفاجىء، والذى بررته بأنه كان خطأ منها لأنها لم تبلغهم بها من قبل، لافتة إلى أنها أرادت أن تمنح بناتها حقوقهم من أجل الترفيه وقضاء أجازة الصيف فى جو أسرى وعائلى.

وأوضحت "الشربينى"، خلال مقدمتها بالحلقة أن العديد من المذيعين يقضون أجازاتهم خلال شهر أغسطس ويبتعدون خلاله عن الشاشة، فقررت أن تقوم بها قبل هذه المدة الزمنية المعتادة، مشددة على أنها تلقت الكثير من الرسائل من جمهور "هى وبس"، بأنها السند والضهر لهم، واعدة إياهم بأن تظل داعمة لكل الفتيات والسيدات وجمهورها بشكل عام، مضيفة أنها تستعد لعدة حلقات من العيار الثقيل.

وأشارت الى أن شعورها بأن الجمهور يفتقدها وينتظر حلقاتها وظهورها على الشاشة يوم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، كان يشعرها بأنها ينقصها الكثير، ولكنها ستظل على العهد مع جمهورها وتقديم فقرات متنوعة تمثل قيمة حقيقية لهم.

تضمنت حلقة اليوم من برنامج "هى وبس"، لقاء مع صانعي المحتوى مي إبراهيم وزوجها عمر ياسر للحديث عن أطرف المواقف بينهما، كما تطرقت مى ابراهيم للحديث عن أحدث تصميماتها بعد دخولها عالم الأزياء وتقديم جائزتين من تربونها لجمهور البرنامج، بالإضافة الى فقرة الأسئلة مع الاعلامى سعيد جميل والتى تطرق خلالها الى الإجابة على الكثير من أسئلة مشاهدات البرنامج على الهواء، كما تضمنت الحلقة فقرة خاصة للمطبخ مع الشيف مروة السجيني والتى قامت بشرح طريقة عمل البلوبيف بدون مواد حافظة، وعمل تارت الليمون على الهواء مباشرة.

جدير بالذكر، أن برنامج "هى وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة.

https://fb.watch/mkSRC6eTYW/?mibextid=Nif5oz