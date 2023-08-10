ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الملك سلمان للإغاثة" يوزع أطنانا من المساعدات الغذائية في السودان

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 14 طنًا و760 كيلو جراما من السلال الغذائية في محلية كسلا التابعة لولاية كسلا في السودان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن 1504 أفراد من الفئات النازحة، استفادوا من تلك السلال الغذائية.

كما وزع المركز أمس الأول 33 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 5.636 فردا.

وجرى أمس كذلك توزيع 11 طنًا و340 كيلو جراما من السلال الغذائية في محلية بورتسودان التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد منها 1.569 فردًا من الفئات النازحة.

مركز الملك سلمان للإغاثة السودان الخرطوم