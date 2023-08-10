"الملك سلمان للإغاثة" يوزع أطنانا من المساعدات الغذائية في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 14 طنًا و760 كيلو جراما من السلال الغذائية في محلية كسلا التابعة لولاية كسلا في السودان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن 1504 أفراد من الفئات النازحة، استفادوا من تلك السلال الغذائية.

كما وزع المركز أمس الأول 33 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 5.636 فردا.

وجرى أمس كذلك توزيع 11 طنًا و340 كيلو جراما من السلال الغذائية في محلية بورتسودان التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد منها 1.569 فردًا من الفئات النازحة.