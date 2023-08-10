اليابان تعتزم فرض إجراءات للسيطرة على الحشود في "جبل فوجي"

تعتزم السلطات اليابانية فرض إجراءات لأول مرة للسيطرة على الحشود من زائري جبل فوجي بالقرب من العاصمة "طوكيو"، للاندفاع المتوقع لآلاف المتسلقين غير المدربين في بعض الأحيان.

قالت السلطات - في بيان أوردته شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الخميس - إن الإجراءات المخطط لها لن تصل إلى حظر الدخول، لكن الهدف منها "توجيه" المتسلقين إلى المسارات.

أضافت السلطات، أنه بموجب سياسة المكان، فإنه سيتم تنبيه الشرطة المحلية وحثها على التدخل في حال ازدحم المسار بالدرجة الكافية التي تزيد من مخاطر سقوط الصخور وتعثر المتسلقين.

ومن الممكن أن تكون الحشود المتسلقة للجبل البركاني النشط الذي يبلغ طوله 3 آلاف و776 مترا أكبر من المعتاد، نظرا لإحياء الذكرى العاشرة لتصنيف اليونيسكو قمة الجبل، موقعا للتراث العالمي.