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الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

نشرة الحوادث| محاكمة صاحبة قناة «يوميات أنوش» .. تأييد إعدام 3 عناصر إخوانية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: تأجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها بالتحريض على الفسق، تأييد إعدام 3 عناصر إخوانية كونوا خلية إرهابية لقتل رجال الشرطة بالزقازيق، وحريق يلتهم محتويات شقة سكنية داخل كمباوند شهير بـ6 أكتوبر  .. وإليكم التفاصيل.

 

تأجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها بالتحريض على الفسق

https://www.albawabhnews.com/4853562

تأييد إعدام 3 عناصر إخوانية كونوا خلية إرهابية لقتل رجال الشرطة بالزقازيق

https://www.albawabhnews.com/4853542


ضبط 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالشرابية


https://www.albawabhnews.com/4853440


لحضوره بشخصه.. تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب

https://www.albawabhnews.com/4853434


القبض على ربة منزل أنهت حياة زوجها طعنا بالسكين في أوسيم

https://www.albawabhnews.com/4853385


القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالعاصمة (صور)

https://www.albawabhnews.com/4853438

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