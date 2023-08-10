نشرة الحوادث| محاكمة صاحبة قناة «يوميات أنوش» .. تأييد إعدام 3 عناصر إخوانية بالشرقية

الخميس 10/أغسطس/2023 - 10:00 م

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: تأجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها بالتحريض على الفسق، تأييد إعدام 3 عناصر إخوانية كونوا خلية إرهابية لقتل رجال الشرطة بالزقازيق، وحريق يلتهم محتويات شقة سكنية داخل كمباوند شهير بـ6 أكتوبر .. وإليكم التفاصيل.

تأجيل استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش» على حبسها بالتحريض على الفسق

https://www.albawabhnews.com/4853562

تأييد إعدام 3 عناصر إخوانية كونوا خلية إرهابية لقتل رجال الشرطة بالزقازيق

https://www.albawabhnews.com/4853542



ضبط 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالشرابية



https://www.albawabhnews.com/4853440



لحضوره بشخصه.. تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب

https://www.albawabhnews.com/4853434



القبض على ربة منزل أنهت حياة زوجها طعنا بالسكين في أوسيم

https://www.albawabhnews.com/4853385



القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالعاصمة (صور)

https://www.albawabhnews.com/4853438