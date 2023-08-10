اقرأ غدا في "البوابة".. الانتهاء من تشكيل وزارة النيجر.. و"الإيكواس" تبحث التدخل العسكري

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 11 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حكومة مختلطة

الانتهاء من تشكيل وزارة النيجر.. و"الإيكواس" تبحث التدخل العسكري

مالي تعلق منح التأشيرات للفرنسيين حتى إشعار آخر

استعراض جديد للقوة.. الصين ترسل 6 سفن و33 طائرة مقاتلة نحو تايوان

حروب رقمية.. منع الشركات الأمريكية من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ببكين

كيم يستعد للحرب.. زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان

"المواطن أولًا".. توجيهات رئاسية للحكومة لرفع المعاناة عن المصريين

مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

13 طائرة أوكرانية دون طيار اسقطتها روسيا

10 آلاف جندي تنشرها بولندا على الحدود مع بيلاروسيا

مقتل مرشح رئاسي في الإكوادور وإعلان حالة الطوارئ