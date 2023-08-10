كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. مصر في مواجهة صعبة مع الدنمارك بنصف النهائي

انتصر منتخب الدنمارك لكرة اليد تحت 19 عاماً، مساء اليوم الخميس، على البرتغال بنتيجة 35-25 ليتأهل لمواجهة مصر في نصف نهائي كأس العالم للناشئين في كرواتيا يوم غد.

بدأت مباراة منتخبي الدنمارك والبرتغال مساء اليوم، وشهد الشوط الأول تفوق الدنمارك بنتيجة 20-14.

في الشوط الثاني نجح المنتخب الدنماركي في تسجيل 15 هدفاً، واستقبل 11 هدفاً فقط، لينجح في حسم تأهله السهل إلى المربع الذهبي ليقابل الفراعنة.

كان منتخب الدنمارك للناشئين تحت 19 عاماً بلغ مرحلة خروج المغلوب بعد فوزه علي منتخبات تشيلي والمكسيك والنمسا ومقدونيا الشمالية والنرويج ليتصدر المجموعة الثالثة في الدور الرئيسي.

أما منتخب البرتغال تحت 19 عاماً فقد انتصر على منتخبات رواندا والجزائر في الدور الأول، وخلال الدور الرئيسي خسر من أصحاب الضيافة “كرواتيا” بنتيجة عريضة (38-27)، واستطاع التعويض في المباراتين التاليتين بهزيمة المجر وسلوفينيا ليجد نفسه في مواجهة البطل القياسي للبطولة “الدنمارك”.

ويواجه منتخب الدنمارك احفاد الفراعنة في نصف النهائي، وننتظر مباراة صعبة ومثيرة بين الطرفين.