وكيل رياضة شمال سيناء يتفقد مراكز الشباب في بئر العبد

أجرى إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، زيارة مفاجئة للعديد من مراكز الشباب في مركز بئر العبد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

زار عبدالوهاب مركز شباب الشهداء وسالم الهرش وشباب بئر العبد وسالمانه ونادي بئر العبدالرياضي، لمتابعة سير العمل، وخطة النشاط في إطار متابعة للهيئات الشبابية والرياضية..

كما تفقد صالات الأنشطة بالمراكز والإنشاءات الجديدة، مشددا على انتظام العمل داخل المراكز والاهتمام بالسجلات الخاصة بالمراكز، ومتابعة الحضور والانصراف خلال الفترة الصباحية ووجه بالاهتمام بكافة أعمال الصيانة الدورية للمبنى وأعمدة الانارة، وترشيد استهلاك الكهرباء طبقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة،وشاهد بعض التدريبات الكاراتيه

تأتى الزيارة المفاجئة لمراكز شباب، في إطار الإهتمام بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بكل إدارة فرعية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة على الطبيعة للهيئات الشبابية والرياضية، وضمن سلسلة من الجولات التفقدية والزيارات المفاجئة التي يقوم بها لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة شمال سيناء.