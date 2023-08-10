المؤتمر: الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن القيادة السياسية تتفاعل بشكل سريع ومباشر مع القضايا العامة التي تهم المواطنين في الشارع حتى يلمسها المواطن البسيط على أرض الواقع مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة اليوم بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تعكس حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين و هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم و أتعاب المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة كما تكشف حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية شهد طفرة كبيرة من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن

وأوضح أن هناك أزمة فى الطاقة على مستوى العالم، ويجب على مصر أن تبحث عن مصادر بديلة لتوفير أكبر قدر من الطاقة، لاسيما وأن تكلفة الطاقة على المستوى الدولى ارتفعت بنسب كبيرة للغاية وهناك حلول لابد أن يشارك فيها المواطنين لتفادي انقطاع الكهرباء من خلال ترشيد الكهرباء، لافتا إلي أن هذه القرارات أفضل سبل للتعامل مع التحديات الحالية التى نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضغطت على العالم كله فى الفترة الحالية.

وأشار فرحات الى ان مصر تعمل على ترشيد الاستهلاك من أجل توجيه الجهود والموارد فى اتجاهات أخرى مهمة فى كل القطاع، كما أن ترشيد الاستهلاك يجب أن يكون نابع عن وعى وثقافة عامة سواء للمواطنين أو الأجهزة المختلفة وفى حالة عدم ترشيد الاستهلاك ستعود مصر مرة أخرى لحالة انقطاع الكهرباء وغيرها من الأزمات التى شهدها المواطنين، وهذه أمور لا يرغب أحد فى رؤيتها مرة أخرى.