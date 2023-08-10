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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين شمال سيناء يشن حملة مكبرة على الأسواق

تموين شمال سيناء
تموين شمال سيناء يشن حملة مكبرة علي الاسواق لضباط اسعار السل
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شنت مديرية التموين بشمال سيناء حملة تموينية علي الاسواق  تضم الاجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين استكمالا لما تقوم به مديرية تموين شمال سيناء فى ضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار لاستغلال المواطنين وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي  وزير التموين و محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية بشمال سيناء.

اسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة إلى تحرير ٧ محاضر بيع بأعلي من السعر الرسمى والمعلن لسلعة السجائر و٣ محاضر سجائر مستوردة وعدد ١ محضر بدون فواتير بالإضافة إلى مصادرة بعض البطاقات التموينية المتروكة لدى التجار وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصه وجارى توالى الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.

الأجهزة الرقابية الدكتور على مصيلحى وزير التموين الحملات التموينية تموين شمال سيناء مديرية التموين بشمال سيناء محافظ شمال سيناء